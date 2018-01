Chinezii vor avea trenuri care vor circula cu o viteză de 600 km pe oră. În România, viteza medie ajunge la 50 km/h

Potrivit CRRC Qingdao Sifang Co, un comitet de revizuire a aprobat un plan pentru dezvoltarea trenului maglev şi a facilităţilor de sprijin. Proiectarea şi construcţia vor începe imediat, a declarat Ding Sansan, inginer şef adjunct al companiei. Un esantion va fi construit in acest an, iar un tren complet va fi pregatit pentru un test de 5 km in 2020.

Alte 15 companii chineze, colegii, universităţi şi institute de cercetare sunt implicate în proiect.