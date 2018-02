Cele mai performante televizoare de pe piaţă

Philips OLED 803 va ajunge pe piaţă în prima parte a acestui an

Samsung The Wall a fost prezentat la CES 2018 şi va fi disponibil de anul acesta

Philips, un brand foarte activ pe piaţa locală, are în ofertă cinci modele de televizoare noi care dispun de ultima tehnologie OLED cu procesorul de imagine Philips P5 Perfect Picture şi un sistem Ambilight pe trei laturi. Philips OLED 803 se va alătura gamei în al doilea trimestru al anului 2018 şi va fi disponibil în variantele de 55 inch şi 65 inch. Combinaţia dintre nivelul de luminozitate de 900 de niţi şi procesorul P5 permite acestui model să atingă standardele UHD Premium şi HDR Perfect. Dotat cu sistemul Android N Smart TV, modelul deţine un procesor ultra rapid Quad Core şi o memorie extensibilă de 16 GB. Calitatea sunetului este excelentă datorită integrării tehnologiei Philips Triple care îmbunătăţeste puterea mediilor şi a bass-ului.

Producătorii de televizoare au prezentat la începutul acestui an mai multe modele prototip, precum televizorul pliabil al celor de la LG, însă şi modele spectaculoase care vor fi disponibile în curând. Unul dintre cele mai interesante televizoare care vor ajunge pe piaţă anul acesta este The Wall de la Samsung. Acesta este un televizor modular de 146 inci cu tehnologie MicroLED care redă o claritate incredibilă a imaginii, fără restricţii de dimensiune, rezoluţie sau formă. Tehnologia MicroLED elimină nevoia de filtre de culoare sau de iluminare suplimentară. De asemenea, ecranul MicroLED excelează în ceea ce priveşte durabilitatea şi eficienţa, inclusiv eficienţa luminoasă, durata de viaţă a sursei de lumină şi consumul de energie stabilind standardul pentru tehnologia viitoarelor ecrane. Dispunând de un design modular, fără ramă, televizorul permite utilizatorilor să îşi personalizeze dimensiunea şi forma. Modelul de 146 de inch are un preţ de 100.000 de euro.

Piaţa locală de televizoare creşte în fiecare an şi nu este de mirare având în vedere apetitul românilor pentru „micul ecran“. Media timpului petrecut de români în faţa televizorului este aproape dublă faţă de media globală. Aproape 1 din 5 români petrece între 4 şi 6 ore zilnic în faţa televizorului, conform Indexului Consumului de Televiziune în România, realizat de Mercury Research. Deşi televizoarele cu ecran plat au fost introduse pe piaţă de ani buni, există în continuare gospodării unde se găsesc aparate cu tub catodic. La cealaltă extremă, există clienţi dispuşi să plătească mii de euro pentru a intra în posesia celor mai performante televizoare care înglobează cele mai noi tehnologii.

