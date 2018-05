Ce trebuie să facă fermierii care vor să obţină fonduri europene. Cum se calculează dimensiunea economică a unei ferme

Fermierii care au în vedere depunerea unei cereri de finanţare pentru a dezvolta o investiţie în sectorul agricol, vor folosi la calculul dimensiunii economice a exploataţiei agricole Coeficienţii de producţie standard 2013, conform Reţelei de Informaţii Contabile Agricole (RICA).

”Subliniem faptul că nu se va folosi pentru calcularea dimensiunii exploataţiilor versiunea din 2010 a listei coeficienţilor de producţie standard. De asemenea, solicitanţii vor avea în vedere aceleaşi specii prioritare valabile în sesiunile 2017, ele fiind prevăzute în fişele măsurilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală”, se arată în comunicatul AFIR.

„În această perioadă se depun la APIA cererile de plată şi sunt fermieri interesaţi să ştie cum să declare exploataţiile agricole în vederea accesării fondurilor europene pentru investiţii agricole care urmează a fi disponibile în acest an. Astfel, condiţiile generale de depunere nu se vor schimba faţă de sesiunea din anul precedent, însă vor fi câteva modificări în ceea ce priveşte alocarea, pragurile de calitate şi acordarea punctajului aferent fiecărui criteriu de selecţie. Toate aceste elemente le vom stabili împreună cu Autoritatea de Management pentru PNDR în urma consultării Comitetului de Monitorizare şi le vom comunica în cel mai scurt timp. Aşadar, încurajăm fermierii eligibili pentru finanţare prin PNDR să facă toate eforturile pentru a depune în timp util cererea unică de plată la APIA, respectiv până pe 15 mai.” a precizat Directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu.

Efectuarea calculelor pentru a afla dimensiunea fermei presupune înmulţirea suprafeţei sau numărului capetelor cu S.O. corespunzător, apoi însumarea tuturor acestor elemente din exploataţie.

Potrivit agrointeligenţa.ro, pentru o fermă cu 20 de hectare de grâu şi 10 capete de vaci de lapte peste 2 ani, calculul se realizează astfel:

20 X S.O grâu comun + 10 X S.O. bovine peste 2 ani = 20 X 614,09 + 10 X 515,85 = 12.281,8 + 5158,5 = 12.797,35 S.O