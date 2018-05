Ce se ascunde în spatele veștilor bune de la FMI? Posibile creșteri de taxe și naționalizarea pensiilor private

Veniturile fiscale care au ajuns la bugetul statului în primele trei luni ale acestui an au fost cu circa două miliarde de lei mai mici decât cele estimate, în timp ce cheltuielile au consemnat o creştere comparativ cu luna aceeaşi perioadă a anului trecut, aşa cum a mai arătat Capital.

Salariile au consemnat o creştere fără precedent (peste 40% în martie 2018 comparativ cu martie 2017), iar pensiile sunt aşteptate să crească, dacă Guvernul îşi respectă promisiunile.

Cu toate acestea, Fondul Monetar Internaţional vede un deficit bugetar mai mic decât cel prognozat la finalul anului trecut, fapt care ridică semne de întrebare mai multor analişti şi economişti din România.

Prognoza FMI, venită la puţin timp după ce ministrul finanţelor publice, Orlando Teodorovici, a fost la Washington pentru discuţii cu Fondul, sugerează specialiştilor că actualul Guvern a promis măsuri care să majoreze veniturile. Aceste măsuri pot foarte bine să includă majorări de taxe şi impozite.

“ Sunt suprins de noile prognoze ale FMI. PIB a fost updatat în sus, dar au redus şi deficitul bugetului consolidat în PIB. Și reducerea deficitului este mai mare decât creşterea progozei privind rata PIB. Interesant e că modificările s-au făcut după ce Teodorivici a fost la Washington şi a discutat cu ei. Am impresia că ceva se pregăteşte în privinţa reparării acestor deficite care se extind. Nu ştiu ce se pregăteşte, dar pe partea de cheltuieli e clar că nu poţi să faci prea multe(niciun politician nu mai riscă să taie salarii sau pensii), ci probabil va fi o ajustare pe partea de venituri. Pilonul II este o opţiune şi mai sunt multe altele. “, spune un un analist dintr-o bancă importantă.

De altfel, inclusiv oficialii FMI au sugerat că discută cu Guvernul României posibile variante pentru majorarea veniturilor.

„Pentru a atinge ţinta de deficit în acest an sunt diferite opinii. Desigur, autorităţile cred că este suficient spaţiu pentru a-l atinge în acest an. În schimb, noi credem că anumite venituri au fost subestimate, iar unele cheltuieli au fost subestimate. Am avut discuţii despre cum unele opţiunii importante pot reduce acest decalaj. Aceste discuţii sunt în curs de desfăşurare, iar, în perioada următoare, vom prezenta public recomandările noastre, precum şi răspunsul la acestea”, a spus Jaewoo Lee, şeful minisiunii FMI în România.

Guvernul a discutat în ultima vreme despre reformarea sistemului de pensii private, unde contribuţşia a fost deja scăzută de la 5,1% la doar 3,75%, aducând un aport suplimentar le veniturile bugetului. Pe surse, se discutăm astăzi inclusive despre reducerea la zero a contribuţiilor la pilonul II, dar şi despre transformarea pensiilor private în pensii opţionale.