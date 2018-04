Ce efecte ar putea avea publicarea Hotărârii CSAT care a stat la baza încheierii protocoalelor SRI

Unii jurişti precizează că publicarea hotărârii CSAT ar putea genera probleme grave, dacă se constată că ofiţerii SRI au dobândit, pe baza acesteia, competenţe în afara legii, conform Mediafax.

„Ce bănuim cu toţii, dar nu ştim, este faptul că ei au asimilat în cadrul acestei hotărâri faptele de corupţie şi de spălare de bani. Practic, prin acestea s-ar fi oferit competenţe suplimentare, nelegale, celor de la SRI. În ce priveşte efectele, din punctul meu de vedere, dacă hotărârea va avea conţinutul acesta, deci dacă într-adevăr adaugă nişte competenţe ofiţerilor SRI, care nu sunt în legea de organizare, avem o mare problemă. Atunci vom şti exact de unde au pornit toate, şi anume, de la CSAT, ceea ce e extrem de grav. Eu tot zic de ceva vreme că singura soluţie e un conflict juridic de natură constituţională, prin care Parlamentul să se plângă la Curtea Constituţională că CSAT i-a încălcat competenţele. Singurul care legiferează în ţara asta este Parlamentul. Nu poate legifera nimeni, mai ales un organ secret, cum e CSAT, prin hotărâri secrete”, a declarat avocatul Toni Neacşu, fost membru CSM.

Fostul preşedinte Traian Băsescu spune că, din informaţiile pe care le are, această hotărâre ar trebui să fie publică.

„Sincer să fiu, din câte ştiu, dacă nu are 0 este liber la informare publică. (...) Problema e dacă e corect redactat numărul în protocol, nu am de unde să ştiu. În schimb, paradoxal, pentru că am o memorie bună, că pot satisface curiozitatea. Citez din memorie ca şi cum aş avea hotărârea CSAT în faţă. Această hotărâre vizează combaterea corupţiei, fraudei, spălării banilor şi se adresează la patru instituţii: Ministerul de Finanţe, Ministerul Public, Parchetul Naţional Anticorupţie şi Ministerul Justiţiei. Nu apare niciun SRI, nici măcar Ministerul de Interne”, a declarat Traian Băsescu săptămâna trecută.

Acelaşi lucru l-a precizat, pentru MEDIAFAX, şi fostul judecător CCR, Toni Greblă.

„Din câte îmi amintesc, are numărul 17. Iohannis ar trebui să o publice, atâta tot. Nu să o desecretizeze, pentru că ea nu a fost secretizată. Dacă ar fi fost secretizată, avea un număr cu 0 sau 00 sau 000, depinde de gradul de secretizare. În principiu, hotărârea CSAT are caracter obligatoriu cu condiţia să fie publicată în Monitorul Oficial. Documentele secrete nu pot să aibă niciun efect în ceea ce priveşte activitatea judiciară, pentru că e vorba de drepturile şi libertăţile oamenilor şi nu pot să fie ştirbite, atinse prin alte acte decât prin lege cu caracter organic. În al doilea rând, trebuie să vedem atribuţiile şi dacă ar conţine câteva elemente de nelegalitate. După cum s-a exprimat Băsescu, ei nu au dat, ci doar au stabilit că ar fi corupţia, vulnerabilitate la siguranţă naţională. Prostia sau ticăloşia nu sunt vulnerabilităţi”, a spus fostul judecător CCR.

Fostul judecător CCR susţine că solicitarea de desecretizare a tuturor protocoalelor este un efect inevitabil al apariţiei informaţiilor referitoare la documentelor de colaborare.