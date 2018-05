Cât de important e grupul CEZ în economie? Susține peste 10.000 de locuri de muncă, iar 90% din furnizorii de servicii și echipamente sunt români

Conform raportului de impact, realizat de compania de servicii de consultanţă Deloitte România, valoarea adăugată totală generată de grupul CEZ în România se ridică la circa 1,7 miliarde lei în 2016. Practic, din cele 3,17 miliarde de lei 90% din sumă (2,89 de miliarde de lei) s-a îndreptat spre achiziţii de la furnizorii autohtoni, de nouă ori mai mult decât cele efectuate cu achiziţiile de la furnizorii străini.

“Este prima dată, într-o analiză de impact la care am contribuit sau pe care am văzut-o în România, în care apare un astfel de indicator. 90% din banii pe care i-au cheltuit au fost cheltuiţi în relaţii contractuale cu firme româneşti. Niciodată până acum nu am văzut un procentaj mai mare", a spus Răzvan Nicolescu, senior expert în cadrul Deloitte, cu ocazia prezentării raportului de impact.

Mai mult, studiul arată că fiecare loc de muncă oferit direct de grupul CEZ în România susţine un total de 5,6 locuri de muncă în economia românească. Practic, numărul total al locurilor de muncă susţinute în economia românească în 2016 datorită operaţiunilor CEZ în România depăşeşte 10.000 de locuri de muncă. La finele anului 2016, grupul CEZ, prin cele 8 companii prin care este prezent în România, avea aproape 1.800 de angajaţi.

Totodată, în raport se arată că grupul CEZ a vândut în anul 2016 o cantitate de peste 3,37 TWh de energie electrică, asigurându-şi o cotă de 7,2% din piaţa consumatorilor finali de electricitate şi a distribuit energie către 1,4 milioane de locuri de consum.

"Prin acest raport putem să vedem, din punct de vedere cantitativ, activitatea pe care o desfăşurăm, cât şi impactul pe care activitatea noastră îl are în plan local, în comunităţile unde ne aflăm. (...) Este o altfel de prezentare a călătoriei de 12 ani pe care noi am derulat-o în România", a declarat Martin Zmelik, country manager al grupului CEZ în România.

Având în vedere că Grupul CEZ în România deţine cel mai mare parc eolian de pe uscat din Europa şi sistemul hidroenergetic din Caraş Severin, acesta este cel mai mare producător privat de energie regenerabilă din România. Producţia de energie din surse regenerabile realizată în România a condus, în cei 7 ani de activitate, la reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu 2,3 milioane de tone, diminuând în acest fel costurile sociale legate de poluare cu peste 80 de milioane de euro.