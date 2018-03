Căştile fără fir, tot mai populare

În trecut, căştile fără fir nu aveau o reputaţie prea bună, iar calitatea audio nu se ridica la nivelul aşteptărilor din cauza versiunilor limitate ale protocolului Bluetooth. De la versiunea Bluetooth 3.0 lăţimea de bandă a crescut, la fel şi calitatea audio. În prezent, utilizatorii au la dispoziţie o gamă variată de căşti fără fir. Pe piaţă există modele de formate diferite, care intră în ureche, se pun pe ureche sau care acoperă urechea complet. La achiziţionarea unor căşti fără fir trebuie să ţii cont de mai multe elemente. Unul dintre cele mai importante este autonomia. Degeaba ai o pereche de căşti care nu are fire şi care funcţionează de la o distanţă de zece metri, dacă autonomia este mică. Dacă ai de gând să le foloseşti şi în exterior, atunci funcţia de anulare a zgomotului trebuie să fie prezentă. Denumită noise-cancelation, această funcţie permite utilizatorului să folosească căştile în medii zgomotoase şi să se poată bucura de audiţie la parametrii doriţi. La fel de importantă este şi greutatea căştilor, aşa că nu neglija acest aspect. Căştile fără fir sunt mai grele decât un model echivalent cu fir. Pe lângă aceste caracteristici importante pentru căştile fără fir, utilizatorii se pot uita şi la alte specificaţii care i-ar putea interesa în mod particular, precum NFC, care permite „împerecherea“ rapidă dintre căşti şi telefon, carcasa rezistentă la apă sau dispunerea butoanelor de control.

Căştile fără fir au avut cea mai importantă dezvoltare din categoria telecom, fiind la finalul celui de-al patrulea trimestru al anului 2017 la un nivel valoric dublu faţă de trimestrul patru din 2016, conform datelor companiei GfK. Căştile fără fir se află şi în top 10 căutări pe eMAG, cel mai mare magazin online din regiune. Evoluţia tehnologiei Bluetooth, introducerea sistemului de anulare a zgomotului şi decizia unor producători de telefoane de a elimina mufa jack a făcut ca segmentul căştilor fără fir să crească considerabil. Dacă în Statele Unite căştile produse de Apple (Beats Electronic) şi Bose sunt cele mai populare, în Europa şi pe plan local utilizatorii au de ales dintr-o gamă variată, de la producători precum Sennheiser, Sony, Grado, Yamaha, AKG, Beyerdynamic, Philips, Koss, Denon, Jabra, Plantronics, JBL, Panasonic, Shure etc.

