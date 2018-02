CAMPANIE: România blocată

Incompetenţă, legi proaste, birocraţie, corupţie. Împreună, toate acestea explică situaţia în care se află astăzi România: ţara se luptă cu succes pentru ultimul loc în UE. Educaţia este la pământ, sistemul sanitar suferă de boli grave, iar infrastructura bate pasul pe loc. Suntem codaşi la absorbţia fondurilor europene, preţurile cresc, iar legislaţia fiscală se schimbă de la o zi la alta, lucru care îi bagă în fibrilaţii nu doar pe reprezentanţii mediului de business, ci şi pe românii de rând. Bomboana pe colivă o reprezinţă birocraţia criminală. Sursa acesteia o reprezintă legile proaste, iar efectul ei este unul singur: corupţia generalizată. Asta ştim cu toţii, o vedem şi o simţim pe piele noastră zi de de zi. În paginile revistei nu veţi găsi doar o înşiruire de probleme teoretice, toate subiectele vor avea o abordare cât se poate de aplicată, cu multe exemple clare. De asemenea, vă vom arăta care este practica din alte state. Cu alte cuvinte, de ce unii pot, iar noi nu!

Gândire proastă, progres lent

Cel mai recent raport Doing Business al Băncii Mondiale vine cu câteva veşti bune pentru România. Chiar dacă nu prea putem vorbi de reforme, înregistrăm o uşoară evoluţie. Am ajuns astfel în primele 50 de state ale lumii în ceea ce priveşte uşurinţa de a face afaceri. Poate suna bine, dar adevărul este că, şi la acest indicator, suntem mult sub media Uniunii Europene. Astfel, dacă la timpul necesar înfiinţării unei firme şi la uşurinţa cu care se împrumută companiile avem punctaje relativ bune, la alte capitole suntem la nivelul statelor bananiere. Astfel, obţinerea autorizaţiilor de construcţie şi racordarea la utilităţi reprezintă, atât pentru managerii companiilor, cât şi pentru cetăţeni, adevărate probe de curaj şi răbdare. Pentru ce este nevoie de birocraţia sufocantă, de zeci de acte şi avize fără vreo însemnătate? De multe ori pentru că aşa scrie în lege, de la fel de multe ori pentru că funcţionarii prea zeloşi interpretează legea cum vor ei. Dovada că lucrurile stau aşa o găsim tot în studiul Băncii Mondiale. Astfel, vedem că autorizaţiile se obţin în anumite oraşe mult mai repede decât în alte oraşe cu la fel de mulţi locuitori. Oricum, pe parcursul campaniei veţi vedea tot felul de aberaţii, care sfidează logica şi bunul simţ. Veţi auzi de autorităţi care nu se ocupă de absolut nimic, al căror singur scop este să plătească nişte salarii frumoase angajaţilor. Angajaţi care, normal, nu au nimic de făcut în afară de a-şi încasa banii la sfârşit de lună.

Lege şi tocmeală

Vom lua la puricat legislaţia, atât fondul ei, cât şi forma, şi analizăm cine are de câştigat şi de pierdut de pe urma unor măsuri controversate. Iar aici legislaţia fiscală este prima care se va afla sub lupă: de la split TVA la Formularul 600, de la taxarea muncii la taxarea capitalului. O altă lege proastă - Legea Achiziţiilor Publice -, este cauza multor blocaje. De exemplu, infrastructura României arată în halul în care arată şi din cauza acestei legi. Bineînţeles, un rol important îl are aici incompetenţa şi hoţia. În paginile revistei Capital veţi vedea şi care au fost cele mai mari tunuri care s-au dat, dar şi care urmează să se dea, din bani publici. Iar aici nu vom scăpa din vedere nici administraţia, nici sănătatea, nici industria de apărare şi nici justiţia. Iar, dacă tot am ajuns la justiţie, vom vedea de ce procesele durează în România zeci de ani şi cum afectează acest aspect economia, în special, şi întreaga societate, în ansamblu. Iar, dacă tot mergem după sistem, o să ne uităm atent şi la ANAF. Astfel, o să vedem de ce instituţia refuză să se modernizeze, chiar dacă are acces la finanţare.

În loc de concluzie

Nu veţi vedea doar o dare de seamă, o listă de probleme, o înşiruire de situaţii absurde. La fiecare exemplu pe care îl găsim, cu ajutorul experţilor sau chiar al funcţionarilor publici care lucrează în instituţiile despre care scriem, vom veni cu soluţii. Pe această cale vă invităm şi pe dumnevoastră, cititorii revistei Capital, să ne semnalaţi situaţii, cazuri, soluţii. Aşteptăm sa ne scrieţi la adresa de email: site@capital.ro. Sperăm astfel că vom reuşi să schimbăm, împreună cu ajutorul dumneavoastră, măcar un pic, situaţia proastă în care se găseşte ţara. Sperăm că vom pune umărul la deblocarea României!

Acest articol a fost publicat în numărul 7 al revistei Capital, diponibil la chioşcuri în săptămâna 19-25 februarie 2018