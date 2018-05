Călătorești des cu avionul împreună cu copiii? Iată ce trebuie să știi

Pentru rezervările de bilete de avion făcute în anul 2016 şi 2017 a evidenţiat o creştere a călătoriilor cu copiii de peste 30%, arată un studiu realizat de Vola.ro. Mai precis, călătoriile cu infanti (copii sub 2 ani) au crescut cu 33% iar călătoriile cu copii peste 2 ani au crescut cu 35%. Se caută destinaţiile unde se găsesc parcuri de distracţie, zone însorite, cu climă blândă şi zboruri de maximum 3 ore.

40 euro în medie costă biletul de avion pentru un copil sub 2 ani

Pentru călătoria cu avionul a copiilor sub 2 ani, părinţii au mai multe opţiuni. Astfel, pot opta pentru a cumpăra un loc unde sunt obligaţi să monteze un scaun de maşină, soluţie la care se recurge în special la zborurile intercontinentale, lungi, sau pot opta pentru a ţine în braţe bebeluşul. Soluţia din urmă are un cost minim asociat. Practic, pentru călătoria bebeluşilor părinţii au plătit anul trecut în medie 40 euro, preţ ce presupune că părinţii vor ţine bebeluşul în braţe, securizat cu o extensie de centură. Biletul bebeluşilor are asociat dreptul de a lua un cărucior pliabil gratuit, fie în cabină, fie la cală, în funcţie de politica companiei cu care se călătoreşte, o geantă de mână cu lucruri de necesitate pentru copii (inclusiv apă sau mâncare lichidă).

Copiii ce depăşesc vârsta de 2 ani vor ocupa un loc în avion şi vor plăti între 80% şi 100% din biletul de avion, în funcţie de politica companiei aeriene. Diferenţele faţă de preţul biletului de avion pentru adulţi sunt minime.

„Ne place să spunem că turiştii noştri cresc o dată cu noi. Dacă acum 10 ani călătoreau în city break-uri şi explorau marile capitale europene, acum mare parte dintre ei călătoresc împreună cu familia şi chiar cu copiii, crescând noua generaţie de călători”, a declarat Claudia Tocilă, Director de Marketing Vola.ro.

Vara este sezonul în care românii călătoresc spre destinaţiile estivale apropiate, cum ar fi Turcia, Bulgaria, Grecia, zone în care ajung fie cu zboruri charter, fie cu maşina personală. Primăvara şi toamna însă, optează pentru mini-vacanţe la marile parcuri de distracţii europene cum ar fi Disneyland, Legoland, Kidzania, etc, sau în destinaţii cu climă blândă, cum este Madrid sau Barcelona. În consecinţă, cele mai cerute destinaţii pentru călătoriile cu copii sunt Paris-Disneyland, Londra-studiourile Warner Bros pentru fanii seriei Harry Potter şi Kidzania, Munchen – Legoland şi Barcelona – PortAventura.

Cerere în creştere se înregistrează şi pentru ţările nordice, în special Copenhaga unde copiii se pot distra la Grădinile Tivoli, unul dintre cele mai mari parcuri de distracţii din nordul Europei dar şi Stockholm, unde puteţi petrece o zi întreagă în Skansen, un muzeu al satului unde copiii pot învăţa despre animale şi pot participa la diferite ateliere.