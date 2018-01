Record pe Broadway: Încasările din 2017 au depăşit pragul de 1,6 miliarde de dolari

Încasările obţinute pe Broadway au stabilit un nou record în 2017, după ce box office-ul generat de spectacolele de teatru jucate pe scenele newyorkeze a depăşit pentru prima dată în istorie pragul de 1,6 miliarde de dolari, impulsionate de preţurile biletelor din categoria "premium" ce au fost vândute la o serie de show-uri extrem de populare, precum "Hamilton", "Hello, Dolly!" şi "Springsteen on Broadway", informează site-ul publicaţiei americane The Hollywood Reporter.

Box office-ul înregistrat pe Broadway până pe 31 decembrie - un ciclu de 53 de săptămâni în 2017 - a fost de 1,637 de miliarde de dolari, potrivit cifrelor oficiale publicate marţi de asociaţia The Broadway League. Această sumă reprezintă o creştere cu 270 de milioane de dolari faţă de anul 2016, când încasările totale au fost de 1,367 miliarde de dolari.

De asemenea, numărul de spectatori a înregistrat un nou record şi a ajuns în 2017 la 13,7 milioane. În 2016, numărul de spectatori prezenţi pe Broadway a fost de 13,2 milioane. Preţul mediu al biletelor a cunoscut la rândul său o creştere cu 15 dolari şi a ajuns la 118 dolari, impulsionat de vânzările considerabile de tichete "premium" la o serie de spectacole populare. Ultima săptămână a anului 2017 a obţinut şi ea încasări record, cifrate la 50,4 milioane de dolari.

"Hamilton", un spectacol de inspiraţie istorică, prezentat pe ritmuri hip-hop, cu Lin-Manuel Miranda în rolul principal, conduce în topul celor mai profitabile show-uri de pe Broadway, cumulând în 2017 încasări de 157,8 milioane de dolari, obţinute de la un număr de 569.726 de spectatori plătitori. În total, acest show, ce a avut premiera în 2015, a obţinut încasări de peste 300 de milioane de dolari. Această cifră include doar sumele obţinute din biletele vândute pe Broadway, nu şi veniturile generate de reprezentaţia sa din Chicago, turneul din Statele Unite şi show-ul pus în scenă la Londra.

În 2016, încasările anuale obţinute de musicalul "Hamilton" pe Broadway au fost de 105,5 milioane de dolari, iar numărul spectatorilor care au vizionat spectacolul a fost de 558.977 de persoane.

În topul pe 2017, pe locul al doilea s-a clasat "The Lion King", o producţie a grupului Disney, care a totalizat 110,3 milioane de dolari în cel de-al 20-lea an de prezenţă pe Broadway. Pe locul al treilea s-a clasat un alt spectacol celebru, "Wicked", care a generat încasări anuale de 97,1 milioane de dolari.

Demonstrând încă o dată popularitatea pe care o are actriţa Bette Midler, noua versiune a spectacolului "Hello, Dolly!", premiată cu Tony, a reuşit să se claseze pe locul al patrulea, în pofida faptului că show-ul nu a fost jucat pe parcursul întregului an 2017. Deşi a avut premiera pe 20 aprilie, acest musical a obţinut încasări de 85,7 milioane de dolari.

La mică distanţă, pe locul al cincilea, cu încasări de 82 de milioane de dolari, se află o altă producţie a grupului Disney, spectacolul "Aladdin". Ajuns în al patrulea an de prezenţă pe Broadway, acest show continuă se se joace cu casa închisă.

"Dear Evan Hansen", desemnat cel mai bun musical la gala Tony Awards din 2017, ocupă poziţia a şasea, cu încasări de 77,1 milioane de dolari.

Spectacolul "The Book of Mormon", ajuns în al optulea an de prezenţă pe Broadway, se află pe locul al şaptelea cu încasări de 68, 4 milioane de dolari. Urmează pe locul al optulea, cu încasări de 55,5 milioane de dolari, celebrul show creat de Andrew Lloyd Webber "The Phantom of the Opera", a cărui premieră a avut loc în urmă cu 30 de ani.