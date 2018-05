Bogdan Costea - Team Leader Carmeuse Agricultura România: „Avem peste 6 milioane ha de teren cu probleme”

“Această problemă cu degradarea terenurilor si acidifieerea lor, mai ales artificială se adaugă unor alte probleme de structură a solului. Am mai descoperit încă un aspect foarte interesant. Sunt terenuri care, în 1990, aveau o concentraţie de 10% humus. Acum, când găsim 2%-3%, este fantastic“. Reprezentantul Carmeuse este de părere că este vorba aici de probleme de structură. „În fiecare an descoperim că terenul este mai greu, mai cleios, intrăm mai târziu, ajungem cu intrarea de la 1 aprilie la 1 mai. Când vine perioada de secetă ne trebuie tractoare de 300 CP să putem intra. Apoi avem o problemă chimică. Se aplică îngrăşăminte haotic, fără să ţinem cont de măsuri, nu aplicăm îngrăşăminte organice. Noi am venit cu anumite soluţii, dar avem nevoie de o strategie pentru oprirea degradării acestor soluri, de soluţii de redresare din partea Ministerului Agriculturii. Terracalco 95, produsul anului în Ungaria, este o soluţie pentru a rezolva această problemă“, a explicat Bogdan Costea.