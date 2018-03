Știați că însuși Isărescu a plafonat dobânzile în 2008? Iată cum explică

"Avantajul economiei de piaţă este libertatea preţurilor. Acesta este avantajul. Noi facem parte, uitaţi, toată echipa de aici, dintr-o generaţie care am trăit în alt sistem şi marele avantaj al economiei de piaţă este ca preţurile să se stabilească relativ liber pe piaţă. De aici vin o sumedenie de alte avantaje. Ele pot să fie preţurile plafonate, pentru că dobânda este un preţ, ca şi cursul, cu atenţie şi când. Ca principiu, când avem un eşec al pieţei. Se numeşte market failure. Adică piaţa nu funcţionează din anumite considerente. Sunt pieţe care nu funcţionează normal şi atunci autoritatea poate să intervină cu plafonări, cu intervenţii pe piaţă, dar ele trebuie în general evitate. Nu răspund la întrebarea pe care mi-aţi pus-o dumneavoastră indirect, dacă e bine sau nu să plafonăm...dar vă răspund în principiu. Am văzut că s-a adus ca argument faptul că, în 2008, noi, banca centrală, am intervenit cu o plafonare. Păi atunci a fost un market failure. A fost un eşec de piaţă. Şi am să vă spun de ce. Banca Naţională a României avea o facilitate prin care dădea bani băncilor comerciale cu 15% şi dobânzile în piaţă se duseseră pe la 200 - 300%. Am intervenit, dar pe o perioadă limitată", a spus Isărescu.

De asemenea, acesta a precizat că independenţa BNR este efectivă în condiţiile legii, iar dacă ne vom apropia de zona euro vor fi necesare mai multe amendamente şi majoritatea acestora vor întări independenţa băncii centrale.