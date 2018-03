TEST BMW 330d Gran Turismo: Cărăuș de business

Încercarea de a găsi un model de vehicul care să împace eleganţa şi confortul necesare unei maşini de lux cu sportivitatea, designul şi ţinuta de drum specifice BMW, dar şi cu un spaţiu interior care să mulţumească orice potenţial client a dus la apariţia pe piaţă a modelelor Gran Turismo (GT). În acest context, atât Seria 5 Gran Turismo cât şi sora mai mică, Seria 3 Gran Turismo, au dimensiuni mai mari decât familiile de vehicule din care fac parte. În cazul modelului testat de Capital, 330d xDrive GT, diferenţele faţă de sedan şi break sunt importante. GT-ul este mai lung cu 191 mm, mai lat cu 18 mm şi mai înalt cu 74 mm decât Seria 3 Sedan sau Seria 3 Touring.

Destinat clienţilor de vehicule premium pentru care spaţiul din interiorul vehicului este foarte important şi care îşi doresc o maşină cu un aspect dinamic mai degrabă decât un Touring, Seria 3 GT are o alură sportivă atât datorită părţii din spate care plonjează către plafon cât şi a blocurilor optice care sunt disponibile cu LED. Aspectului exterior controversat, de tip „love it or hate it”, i se adaugă un interior care oferă o ambianţă sofisticată, tipică modelelor de ultimă generaţie ale BMW. Plusul de crom în jurul comenzilor şi noile elemente decorative duc calitatea percepută la un nou nivel, în timp ce calităţile tactile şi ergonomice ale interiorului au fost îmbunătăţite suplimentar. Sportivitatea cuplată cu eleganţa unui coupé, confortul şi comoditatea oferite de cele patru uşi, poziţia şoferului elevată cu 59 mm, vizibilitate excelentă de jur-împrejur şi un sentiment generos de spaţiu au fost mereu principalele argumente pentru achiziţionarea unui BMW Seria 3 Gran Turismo. Avantajul spaţiului este deosebit de convingător în compartimentul din spate, unde pasagerii sunt aşteptaţi de trei scaune integrale şi spaţiu pentru picioare familiar mai degrabă pentru un sedan de lux - graţie ampatamentului extins cu 110 mm. Totodată, hayonul larg oferă acces spre portbagajul care are o capacitate ce variază între 520 şi 1.600 de litri în funcţie de poziţionarea banchetei, cu 25 litri până la 100 litri mai mult decât în cazul modelului Seria 3 Touring.

Tot în interior, cea mai recentă versiune a sistemului de navigaţie BMW Professional este oferită pentru prima dată într-un model de clasă medie. Cele mai importante elemente din meniu sunt afişate într-un stil clar, cu pictograme, ceea ce face ca operarea sistemului să fie şi mai intuitivă. Conectarea telefoanelor mobile a devenit mai convenabilă - acum, smartphone-urile pot fi încărcate şi conectate wireless la antena exterioară a automobilului prin intermediul soclului cu inducţie.

În privinţa comportamentului rutier, 330d xDrive GT este un BMW în toată puterea cuvântului. Stabilitatea în viraje s-a dovedit un element forte în ciuda asfaltului acoperit, pe alocuri, cu zăpadă, iar sistemul de tracţiune xDrive şi-a arătat utilitatea de fiecare dată când a fost solicitat.

Un detaliu mai puţin plăcut pentru cei cărora BMW 330d xDrive Grand Turismo li se pare o alegere inspirată este preţul de achziţie. Cu TVA, preţul minim al unui astfel de vehicul este de 53.907 euro, iar adăugarea unor opţionale precum Linia M Sport, vopseaua Gri Mineral, jantele Star-Spoke, pachetul Business Class, BMW ConnectedDrive Advanced sau pachetul First Class Upgrade – aşa cum a fost echipat modelul testat – poate ridica ştacheta până la nu mai puţin de 75.624 de euro.

Caracteritici tehnice:

Motor 3.0d

Capacitate cilindrică 2.993 cmc

Putere 258 CP

Combustibil motorină

Viteza maximă 250 km/h

Acceleraţie 0-100 km/h 5.4 sec.

Consum mediu 5,4 l/100 km

Emisii CO2 142 g/km

Preţ 53.907 euro