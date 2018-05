Bilanţ: Trei tranzacţii imobiliare de 300 mil. euro în trimestrul doi. 2018 va fi mai slab ca 2017

Fondul sud-african MAS Real Estate a plătit 95 mil. euro pentru achiziţia parcului de retail Militari Shopping din Bucureşti, CA Immo a plătit circa 53 mil. euro pentru prima clădire de birouri a complexului Campus 6 din Politehnică, iar Lion’s Head Investment (susţinută tot de investitori sud-africani) a plătit circa 152 mil. euro pe cele trei clădiri de birouri ale Oregon Park (foto), unul dintre sediile Oracle în România, conform datelor CBRE. Vânzătorii Oregon Park, compania Portland Trust, nu au făcut publică valoarea tranzacţiei.

Toate cele trei acorduri au fost semnate în al doilea trimestru al anului, revitalizând piaţa după ce în primele trei luni ritmul a fost extrem de lent, fără investiţii notabile.

„Aceste trei tranzacţii revigorează segmentul de investiţii imobiliare, după un prim trimestru slab. Comparativ cu aceeaşi perioadă din 2017, prima jumătate din 2018 are un ritm mai scăzut. Estimarea noastră pentru finalul de an este că volumul total al investiţiilor va fi mai mic faţă de anul trecut”, explică Ana Dumitrache, Head of Investment Property al CBRE Romania.

Potrivit CBRE, volumul investiţiilor pe piaţa imobiliară autohtonă s-a situat, în 2017, în jurul valorii de 1 miliard de euro. Numărul tranzacţiilor efectuate, inclusiv cele care vizează achiziţii sau vânzări de terenuri, a fost de 27. În aceste acorduri au fost implicaţi 7 investitori, iar 25% din volumul total al investiţiilor a venit din partea unor companii deja prezente pe piaţa românească. De asemenea, 17% din acest volum a fost reprezentat de o tranzacţie singulară, respectiv vânzarea complexului hotelier Radisson pentru 169,2 mil. euro.