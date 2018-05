Bank of Cyprus, care iese din România, a scăpat de un ansamblu de locuințe preluat în contul datoriilor

Istoria ansamblului rezidenţial este foarte zbuciumată. Compania cu capital turc Plus Development a ridicat cele aproximativ 180 de apartamente din My Dream Residence în perioada de „boom“ imobiliar, dar nu a apucat să vândă decât 40 de locuinţe înainte de a fi declarată insolventă cu datorii de circa 17 mil. euro. În 2011, un vehicul investiţional al Bank of Cyprus, care avea o expunere de 14 mil. euro pe acest proiect, a cumpărat proiectul la licitaţie pentru 16,7 mil. euro.

Șapte ani mai târziu, în plin proces de retragere a operaţiunilor Bank of Cyprus din România, cumpărătorul My Dream Residence a vândut proiectul cehilor de la Daramis.

Noul proprietar a anunţat că va finaliza în decursul acestei veri o investiţie de 12 mil. euro în remodernizarea proiectului, a cărei denumire a fost schimbată în Vita Bella. În luna martie, grupul ceh a scos la vânzare cele 143 de apartamente ale ansamblului şi a anunţat că până acum a vândut zece apartamente. Printre cumpărători se numără şi investitori privaţi care vor să închirieze locuinţele în vederea obţinerii unui randament anual de circa 5-6%, spun reprezentanţii Daramis.

„Am analizat cu atenţie piaţa imobiliară locală înainte de a lua decizia de a investi aici. Am ajuns la concluzia că Bucureştiul duce în continuare lipsă de un stoc calitativ rezidenţial şi am decis să investim într-un proiect de redezvoltare imobiliară, care pune pe piaţă apartamente generoase într-o zonă dinamică a Bucureştiului”, a declarat Martin Vachek, Managing Director, Daramis.

Compania cehă a fost înfiinţată în 2000 şi a finalizat până acum 24 de proiecte imobiliare cu 2.900 de apartamente. Firma este specializată în servicii de închirere şi property management, cu scopul optimizării veniturilor şi al creşterii valorii proprietăţii. Portofoliul Daramis include clădiri de birouri cu o suprafaţă de 51.000 mp, precum şi un hotel boutique.

Bank of Cyprus a decis să îşi reducă gradual operaţiunile din România pe o perioadă de trei ani, între 2015 şi 2017, şi să vândă pe bucăţi portofoliul de credite.