Baciu: Nu mai împuşcaţi ursul pentru că a ajuns la ghena de gunoi, luaţi-i pe cei care gestionează fondul de vânătoare

"Avem mari probleme cu distrugerile provocate de animalele sălbatice. Doamna prim-ministru nu vă mai luaţi după toţi sfătuitorii. Nu mai împuşcaţi ursul că a ajuns la ghena de gunoi, împuşcaţi-i.... e totuşi cuvântul prea tare.(...) Luaţi-i pe cei care gestionează fondul de vânătoare şi care au obligaţia să ţină animalele în pădure. Animalul este mai bine de controlat decât omul, dar du-i mâncare acolo. Păi, dacă tu vrei numai să împuşti şi să vinzi fără să cheltui nimic...", s-a adresat Baciu premierului Viorica Dăncilă, prezentă la Conferinţa Naţională a Agricultorilor, în aplauzele sutelor de agricultori, participanţi la acest eveniment.

Acesta a precizat că el, personal, nu are pagube la culturile de porumb, deoarece încă hrăneşte animalele din fondul de vânătoare unde îşi desfăşoară activitatea.

"Vă dau un exemplu. În fondul de vânătoare unde îmi desfăşor activitatea, eu acum la timpul acesta, nu mă pune nimeni, dar vreau să îmi protejez culturile, le duc de mâncare la porcii mistreţi şi din cele 1000 de hectare de porumb nu am un rând (afectat de pagube n.r.) pentru ca ăla doarme acolo, se trezeşte, a găsit mâncarea nu mai merge să strice. Deci, luaţi şi acţionaţi asupra proprietarilor de fonduri de vânătoare. Ei sunt vinovaţi. Am fotografii, m-au chemat fermieri, sunt adevărate dezastre, pentru că pe unde trece o turmă din aceea de 30-40 de porci mistreţi într-o noapte, când vine fermierul dimineaţa spune mulţumesc lui Dumnezeu că am scăpat de arat. Ne-au întors grâul, ne-au făcut totul. E bun de semănat", a explicat Baciu.

Fermierii au reclamat în repetate rânduri că animalele sălbatice le afectează culturile agricole în proporţie foarte mare, iar autorităţile sunt neputincioase în luarea unor măsuri concrete.