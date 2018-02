Armele pregătite de comercianţii auto pentru bătălia anului 2018

La fiecare început de an comercianţii români de maşini îşi fac planurile de afaceri în funcţie de modelele noi furnizate de producătorii pe care îi reprezintă. Totodată, potenţialii clienţi urmăresc cu atenţie calendarul lansărilor pentru a decide când şi dacă fac o achiziţie. Anul 2018 promite a fi un an bun atât pentru dealerii români de maşini cât şi pentru clienţii care au în plan o achiziţie. Câteva zeci de noi modele, unele dintre ele spectaculoase din punctul de vedere al designului, dar şi al echipamentelor puse la dispoziţia şoferului sunt gata să debuteze pe piaţa autohtonă. În general, viitoarele vedete ale pieţei auto de la noi se încadrează în direcţiile principale ale întregii industrii auto având propulsoare tot mai eficiente, o conectivitate crescută şi chiar componente avansate de conducere autonomă. Peste toate acestea se adaugă o accelerare a „SUV-izării”, care are la bază atât ideea preconcepută a multor clienţi că un astfel de vehicul este mult mai sigur şi potent, cât şi direcţia trasată de producătorii conştienţi că astfel pot obţine mai mulţi bani pentru un produs aproape identic cu un hatchback sau un break.

Început de an cu acceleraţia la podea

Anunţate încă de la finalul lui 2017, câteva modele debutează cu adevărat pe piaţa autohtonă în primele două luni ale anului. Astfel, Mitsubishi are deja în vânzare noul SUV compact Eclipse Cross, un model mult evoluat faţă de tot ceea ce a arătat marca niponă în ultimii ani. Germanii de la Opel, intraţi de curând în grupul PSA Peugeot Citroen, îşi completează portofoliul de SUV-uri cu Grandland X în versiunea cu motorizare diesel de 2 litri dar şi cu o echipare de top – Ultimate – a aceluiaşi model. Cei de la Mercedes-Benz au prezentat deja, pe 2 februarie, varianta complet redesenată şi retehnologizată a Clasei A. Tot din Germania au sosit deja modelele Volkswagen Caddy Join, Multivan Join şi Amarok Dark Label.

Încă din prima zi a lunii martie, bavarezii de la BMW dezlănţuie ofensiva menită să readucă marca germană în vârful segmentului premium. Astfel, din martie clienţii vor putea comanda noul X2, un model cu design „cool” menit să atragă în special tinerii, oamenii extrovertiţi şi activi care acordă o mare valoare individualităţii, distracţiei autentice la volan şi stilului de viaţă, fără a lăsa deoparte funcţionalitatea. Acestui Sports Activity Coupé impresionant îi urmează în primăvara lui 2018 sportivul BMW M5, dar şi facelift-uri pentru monovolumele Seria 2 Active Tourer şi Seria 2 Gran Tourer. Nici sora de grup a bavarezilor, marca britanică Mini nu se lasă mai prejos lansând în primăvară pe piaţa din România variante reinterpretate ale modelelor Mini (3 şi 5 uşi) şi Mini Cabriolet.

Alte modele care şi-au anunţat sosirea în România în primăvara lui 2018 sunt Renault Megane RS, Audi A7, Opel Insignia Country Tourer, Mercedes-Benz CLS Coupe şi Citroen C4 Cactus. Acestora li se adaugă noul Mercedes-Benz Sprinter, primul model al germanilor care încorporează filozofia adVANce şi care va putea fi comandat ulterior şi în variantă electrică.

O vară încinsă