Anton: Aţi văzut suficiente filme apocaliptice despre lipsa energiei

'Aş vrea să vă fac o mică declaraţie: nu mi-a fost uşor (la audieri - n.r.). Pentru că, dom'le, sala e plină, oamenii ăştia ştiu despre ce este vorba în propoziţie, nu au venit cu întrebări aiurea. Chiar, cum să vă spun, chiar a fost o audiere după părerea mea bună şi profesionistă. Sigur că la vot nu vreau să comentez faptul că aşa e modelul, opoziţia trebuie să se opună, dar opoziţia nu mi-a pus întrebări încuietoare sau de-astea cu tendinţă. Asta e prima afirmaţie', a susţinut Anton.

Apoi el a ţinut să precizeze cât de important este domeniul pe care îl va gestiona ca ministru.

'A doua afirmaţie: cred că energia este unul dintre domeniile cruciale ale economiei. Şi asta nu am inventat-o eu, o ştiţi cu toţii. Nu avem energie, nu se aprinde becul ăla de-acolo cu care filmăm. Nu avem energie, nu funcţionează telefoanele, nu avem energie, nu funcţionează nimic. Există filme suficiente, apocaliptice, pe care le-aţi văzut şi în care lipsa energiei ne duce într-o altă societate. De-aia cred că Ministerul Energiei trebuie să elaboreze o strategie naţională, cu o viziune clară şi limpede', a arătat Anton.

Întrebat de jurnalişti dacă va putea fi în continuare găsit pe aceeaşi adresă de mail, 'profesorul de fluide', el a răspuns: 'Pe aceeaşi. Am fost o viaţă întreagă profesor de fluide, eu am făcut maşini hidraulice, am predat hidraulică, maşini hidraulice. Tot felul de fluide, de aer, de ventilatoare, astea sunt fluide, eu sunt profesorul de fluide'.

Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Energiei, Anton Anton, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.

Anton Anton a fost validat cu 44 voturi pentru, 13 împotrivă şi nicio abţinere. AGERPRES