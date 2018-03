Sute de locuri de muncă în retailul alimentar

”Am finalizat anul financiar 2017 (martie 2017 – februarie 2018) cu o reţea de 119 magazine. Pe parcusul anului, am deschis şase noi magazine, plus unul pop-up. Pe lângă recenta deschidere din cartierul Odăi, Bucureşti, am inaugurat noi hipermarket-uri în oraşele: Buzău, Satu-Mare, Cluj-Napoca, Craiova, Braşov - şi primul magazin estival amenajat într-un cort, în staţiunea balneoclimaterică Sovata, judeţul Mureş, care a stat deschis exclusiv pe parcursul verii, până la mijlocul lunii septembrie 2017”, a spus Valer Hancaş, Director Comunicare & Corporate Affairs, Kaufland România.

Potrivit acestuia, şi în 2018, compania se va afla între mai mari angajatori privaţi din România. În medie, sunt angajate peste 100 de persoane în fiecare magazin nou deschis şi, în acest an, în urma investiţiilor planificate pentru extindere, Kaufland va crea peste 1000 noi locuri de muncă.

Spre finalul anului trecut, Hancaş declara că pentru 2018 este alocat un buget de 200 de milioane de euro pentru investiţii în expansiune şi modernizarea reţelei actuale. Acest buget este de aproape două ori mai mare faţă de anul anterior.

În prezent piaţa românească de retail este estimată la 40 miliarde euro, cu 4 mari jucători, deţinând o cotă de 60%: Kaufland, Carrefour, Metro Cash&Carry şi Auchan, potrivit unui studiu realizat de Euler Hermes. Carrefour, Kaufland şi alţi retaileri au consolidat relaţiile cu mai mulţi producători locali şi au deschis noi centre regionale de logistică (depozite) pentru a sprijini extinderea reţelelor.