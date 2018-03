Andrei Crețu, cofondator 7card: Față de anii antreriori, angajații pun mai mult accent pe independeță, pragmatism și diverisitate

Capital: Cum a evoluat această piaţă în ultimii ani şi care sunt aşteptările pentru 2018?

Andrei Creţu: Piaţa beneficiilor extra-salariale, în special cea a beneficiilor sportive pentru companii, este una complexă şi în continuă creştere. S-au produs schimbări majore în cultura si valorile forţei de muncă, astfel încât această piaţă creşte semnificativ şi la o viteză rapidă, lucru datorat şi evoluţiei foarte bune a unor activităţi precum: yoga, escaladă şi cross training. La începutul anului, am lansat un studiu cu privire la trendurile în materie de activităţi sportive ale abonaţilor noştri (n.r. – 7card), dar şi clasamente despre cele mai active companii şi despre frecvenţa abonaţilor de mers la sală. Am observat că, faţă de ce se întampla în anii trecuţi, angajaţii pun mai mult accent pe diversitate, flexibilitate în alegere, mai ales generaţiile tinere ştiu ce îşi doresc, şi anume să aibă cât mai multe activităţi sportive şi de relaxare pe care să le încerce alături de prietenii lor. De aceea, beneficiile extra-salariale oferite de companii trebuie croite ţinând cont de nevoile acestora. Industria de well-being din România din ultimii ani, s-a dezvoltat foarte mult şi astfel s-au creat oportunităţi semnificative pentru jucătorii din industrie, care la rândul lor oferă diversitate si servicii de calitate. Credem foarte mult în diversitate şi flexibilitatea în alegeri, de aceea am diversificat în ultimii ani gama de activităţi dintre care abonaţii noştri pot alege, care a ajuns în acest moment la peste 40, de la escaladă, squash, tenis dar şi dansuri, cross training şi altele.

Capital: În acest context, a crescut numărul celor care sunt interesaţi să practice sport?

Andrei Creţu: Încă nu există date oficiale la nivel european, dar observăm că tendinţa este una favorabilă. Putem vedea acest lucru în numeroasele maratoane sportive organizate în ultimii ani şi numeroase start-upuri înfiinţate în domeniul nutriţiei şi al sportului. Sunt fapte care ne arată că există cerere în piaţă chiar dacă ritmul de creştere al segmentului care face mişcare nu este foarte mare şi suntem în continuare departe de standardele europene.

Capital: Raportându-ne la numărul centrelor deschise şi la numărul clienţilor, ţara noastră se află pe ultimele locuri din acest punct de vedere. Puteţi să faceţi o comparaţie cu Bulgaria şi cu o ţară din vestul Europei?

Andrei Creţu: Din estimările noastre de anul trecut, în România sunt aproximativ 700.000 membrii afiliaţi la diverse centre si cluburi sportive. Acest număr reprezintă 3,5% din populaţia activă, conform INS, ceea ce înseamnă mai puţin de jumătate din media europeană (7,4%).

Capital: Ce anume credeţi că ar trebui schimbat pentru ca sportul să devină un stil de viaţă, o prioritate pe lista cu activităţi a românilor?

Andrei Creţu: Din păcate, în România cultura sportului ca stil de viaţă nu este aşa de puternică precum în alte ţări. Ca să ne dăm seama de asta trebuie doar să ne uităm la numărul orelor de sport pe care copiii îl au pe săptămână sau să ne aducem aminte de câte scutiri pentru sport circulă prin şcoli. Creştem deci fără să fim interesaţi să facem mişcare, iar la o anumită vârstă această atitudine începe să doară... la coloană, la genunchi. Cei care stau mult la birou ştiu foarte bine cum se simte lucrul acesta. De aceea, este foarte importantă implicarea angajatorilor. Iniţiativele de tip “Săptămâna Sănătăţii” sunt mai mult decât apreciate, ca să nu mai vorbim de oferirea de beneficii de relaxare şi sport. Angajaţii îşi doresc astfel de beneficii: într-un studiu lansat în această vară de eJobs, vedem că 73% dintre angajaţii care nu au niciun fel de avantaj legat de sport şi recreere ar recomanda superiorilor includerea acestor servicii în pachetul de beneficii.

Capital: Aşadar, la nivel corporate, sunt angajatorii deschişi să ofere oportunităţi angajaţilor?