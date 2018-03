Ana Maria Brânză, din nou, în luptă pentru aur

În toamna anului trecut, Ana Maria Brânză anunţa că a luat decizia să-şi continue cariera sportive, având încă resursele necesare pentru a obţine noi medalii. La puţin timp de la anunţ, sportiva ne-a acordat un interviu pentru Top 100 Femei de success, pe care vi-l prezentăm mai jos.

Capital: Cum aţi descrie traseul dumneavoastră profesional?

Ana Maria Brânză: În cei 20 de ani de carieră sportivă, am avut parte de multe provocări. Momentul în care am conştientizat că am ales bine drumul performanţei a adus cu sine şi o presiune care, pe alocuri, a fost destul de greu de gestionat, dar consider că am făcut tot ce a ţinut de mine pentru a-mi îndeplini obiectivele şi drumul nu se termină aici. Voi continua acest traseu atât cât voi considera că sunt capabilă să fac performanţă.

Capital: Care este cel mai mare risc pe care vi l-aţi asumat în ceea ce priveşte cariera?

Ana Maria Brânză: Riscul de a nu ajunge niciodată unde mi-am propus a existat de la început şi mi l-am asumat. Pe de altă parte, în cariera unui sportiv de performanţă, există în permanenţă riscul accidentărilor care pot pune în pericol continuarea activităţii. Cu toate acestea, consider că a meritat orice efort pentru a-mi îndeplini visul din copilărie, acela de a deveni un campion.

Capital: Ce competiţie v-a adus cea mai mare satisfacţie?

Ana Maria Brânză: Fiecare competiţie la care am participat, indiferent că am urcat pe podium sau nu, şi-a lăsat amprenta asupra mea. Dar cea care mi-a confirmat că am ales bine drumul a fost Campionatul Mondial U17 din 2001, unde am câştigat medalia de aur în proba individuală.

Capital: Ce v-a determinat să luaţi decizia de a vă întoarce oficial în competiţii?

Ana Maria Brânză: Deşi mi s-a oferit ocazia să mă implic în alte proiecte, am simţit că acest capitol numit ”performanţă” nu s-a încheiat pentru mine. Încă mă văd în sala de competiţie, cred că mai am resursele necesare pentru a obţine medalii şi consider că pot ajuta, din postura de sportiv, la construirea unei noi echipe.

Capital: Care este secretul unei cariere de succes pentru dumneavoastră?

Ana Maria Brânză: Munca, alături de determinare, disciplină, responsabilitate, echilibru şi ambiţie sunt valorile care cred că îţi pot trasa drumul spre o carieră de succes, indiferent de domeniu. Deşi nimeni şi nimic nu-ţi poate garanta reuşita şi uneori poţi fi condiţionat de factori independenţi de tine. Dar, important e să faci foarte bine ceea ce ţine de tine. Asta cred.

Capital: Care au fost cele mai importante decizii pe care a trebuit să le luaţi şi v-au marcat cariera?