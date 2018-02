Alina Culcea este noul Director General al Amgen România

"România este una dintre pieţele prioritare pentru Amgen, astfel că rolul de Director General al reprezentanţei locale este decisiv pentru succesul companiei. În procesul de selecţie, am căutat un lider cu aptitudini veritabile de leadership, o persoană integră, vorbitoare de limba română şi care să înţeleagă foarte bine atât mediul de afaceri şi piaţa farmaceutică locală, cât şi nevoile încă nesoluţionate ale pacienţilor români. Mai mult decât atât, ne-am dorit un lider care să aibă abilităţile necesare să conducă şi să motiveze echipa, astfel încât să contribuie la creşterea accesului pacienţilor români la medicamentele inovatoare Amgen şi să valorifice la maxim potenţialul acestora. Luând în considerare experienţa Alinei, experienţă dobândită în multiple roluri şi în companii diferite, sunt convinsă că Alina este persoana potrivită să ocupe această poziţie semnificativă", a declarat Viktoriia Anashkina, Executive Director - Regional General Manager.

“Sunt extrem de încântată să mă alătur companiei Amgen ca Director General România şi îmi doresc ca, prin experienţa şi abilităţile acumulate până în prezent, să contribui la misiunea Amgen, aceea de a pune inovaţia şi biotehnologia în beneficiul pacienţilor, prin soluţii ce pot îmbunătăţi semnificativ sănătatea şi viaţa oamenilor. Am preluat conducerea companiei într-o perioadă extrem de importantă pentru Amgen, când noi tratamente din portofoliul companiei au fost incluse pe lista de compensate şi când ne pregătim de lansarea primelor medicamente biosimilare din portofoliul Amgen. Creşterea accesului pacienţilor la medicamentele Amgen este unul dintre obiectivele pentru care voi continua eforturile predecesorilor mei, alături de echipa tânără şi dinamică pe care am găsit-o aici. Sunt convinsă că parteneriatul pe care Amgen îl are cu autorităţile şi colaborarea cu ceilalţi actori ai pieţei farmaceutice sunt pilonii strategici necesari în vederea accelerării procesului de transparentizare şi eficientizare a sistemului de sănătate din România.”, a declarat Alina Culcea, noul Director General al companiei Amgen România.

Alina Culcea are o experienţă extinsă în industria farmaceutică şi a ocupat funcţii importante la nivel local şi regional, în departamentele de vânzări şi marketing ale companiei GlaxoSmithKline, unde a ocupat poziţii precum Brand Manager Vaccinuri pentru România şi Irlanda, Sales Manager, Reprezentant Vaccinuri pe zona CEE, dar şi roluri de HR management în Pfizer şi Actavis. De asemenea, Alina a acumulat experienţă în general management din poziţiile de Managing Director Actavis România şi Director General interimar Novartis România. Ultima poziţie ocupată de Alina a fost de Country Head of Market Access and Public Affairs Novartis România.