Alin Burcea: 2017 a fost un an bun pentru turism. Grecia, Spania și Turcia, în topul destinațiilor

Elena Mihai marţi, 26 decembrie 2017 | 0 Comentarii Autor:

2017 a fost un an bun pentru turism, în contextul în care au crescut veniturile românilor, ceea ce, evident, a generat mai multe călătorii, spune Alin Burcea, CEO Paralela 45.

Datele Institutului Naţional de Statistică arată 23,5 milioane de înnoptări la finalul lunii octombrie, în creştere cu 6% faţă de perioada similară din 2016. Dintre acestea, 80% au fost ale românilor. Pe vacanţe în străinătate românii au cheltuit până în luna octombrie 2,4 miliarde de euro, cu un milliard mai mult faţă de anul trecut, acesta fiind un nivel record în ultimii zece ani, potrivit datelor BNR.

”După situaţii nedorite cum a fost Omnia Turism, turiştii se orientează către agenţii cu renume şi solide din punct devedere financiar. Noi am crescut şi pentru că am lansat o altă variantă a site-ului, unde vânzarea online este simplă şi neasistată, prin intermediul căruia am vândut de peste un milion de euro. Am mai deschis agenţii în Bucureşti, pe Ștefan cel Mare, în Fundeni, la Arad, Braşov, Sf. Gheorghe, Bacău. În ianuarie vom deschide o noua agenţie, în Militari”, mai spune Alin Burcea.

Paralela 45 a avut o creştere de 22% în primele 11 luni faţă de anul trecut, după ce vânzările de circuite turistice au fost mai mari cu 34%, cele pentru Bulgaria şi turismul intern cu 32%, iar gradul de ocupare pe zborurile charter a fost de 97%. Pentru întreg anul, Burcea estimează un volum de vânzări de 50 de milioane de euro, în creştere cu 25%.

Potrivit acestuia, în 2017, cei mai mulţi turişti au preferat să îşi petreacă vacanţa în Grecia (45%), Spania (24%), Turcia (20%), Cipru (5%), Italia, Portugalia şi Croaţia. Au ales în special hoteluri de patru stele cu demipensiune la un pachet mediu de 650 de euro/persoană. Excepţie a făcut Antalya, pentru care preferinţele s-au îndreptat către hoteluri de cinci stele cu regim de

masă All Inclusive. De altfel, Antalya a crescut cu 20% vara aceasta şi ar fi crescut şi mai mult dacă ar fi existat mai multe curse charter.

”A fost un an în care dorinţa românilor pentru vacanţe all inclusive cu relaxare, programe de divertisment pentru adulţi şi copii nu a fost tulburată de niciun eveniment negativ”, a adăugat omul de afaceri.