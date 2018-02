Alessandra Stoicescu și formula succesului: Trebuie să-ți găsești pasiunea, misiunea în care crezi

A reuşit într-o industrie care implică un nivel ridicat de consum nervos. Există chiar prejudecata că o femeie nu poate rezista unor astfel de solicitări, dar Alessandra este de altă părere. Nu consideră că natura a dezavantajat-o, din acest punct de vedere.

„Nu m-am gândit niciodată la asta, la fel cum nu cred că s-au gândit nici Jane Addams sau Madame Clicquot în anii 1800, nici Mary Katherine Goddard în anii 1700 sau Amelia Earhart şi Elizabeth Arden, ca să ne apropiem puţin de zilele noastre. Cred că am avut doar avantaje fiind femeie, pentru că am un instinct extraordinar de bine dezvoltat şi am învăţat să mă ghidez mai mereu după acest simţ, despre care se spune că e mai amplificat la femei“, spune Sandra.

Noţiunea „femeie de succes“ ar putea cuprinde un anumit grad de notorietate, un ridicat standard de viaţă, precum şi un loc de top în ierarhia socială. Drumul până în vârf necesită însă o serie de calităţi. „Pasiunea, perseverenţa, un puternic simţ al scopului final, modestia şi încrederea absolută în propriile puteri cred că sunt printre primele cinci calităţi pe care le are o femeie de succes“, crede Alessandra Stoicescu.

Legat de încredere, ea încearcă mereu să rezolve inclusiv situaţiile de criză, „problemele despre care cred în adâncul sufletului meu că nu voi reuşi să le rezolv“. Este o provocare care îi testează limitele şi o face să înveţe multe despre propria persoană. „Aşa îmi dau seama de fapt ce pot face cu adevărat. Bucuria şi împlinirea pe care o am atunci când reuşesc asemenea ‚misiuni imposibile‘ este nemărginită şi greu de descris“. Urmăreşte însă nu doar să facă faţă cu succes provocărilor, ci să fie capabilă să evolueze în tot acest timp, din toate punctele de vedere, să treacă mereu la nivelul următor

O femeie de succes are mereu probleme cu timpul liber. Dar Sandra găseşte, fără prea mare greutate, echilibrul între job şi familie şi nu consideră aceasta o corvoadă. Și nici la acest capitol nu pretinde că ar ţine-o pe loc condiţia de femeie, sau că ar avea de înfruntat piedici în plus. „Nu e deloc dificil, sau e la fel de dificil ca pentru un bărbat, probabil. Totul depinde de mine, eu îmi gestionez timpul şi priorităţile“.

Liniştea unui cămin reprezintă, de altfel, un ajutor şi nicidecum un obstacol: „Este esenţial acest echilibru şi fără susţinerea familiei mele, fără fericirea deplină pe care o trăiesc acasă, nu aş putea avea succesul profesional pe care îl am“, afirmă Alessandra.