Ai un iPhone sau vrei să îți cumperi unul nou? Iată ce trebuie să știi

Elena Mihai duminică, 07 ianuarie 2018

Circa 10% dintre utilizatorii de iPhone şi-ar schimba mai degrabă bateria la telefon decât să cumpere un dispozitiv nou marca Apple, a declarat un analist financiar de la compania Barclays Capital.

Potrivit acestuia, vânzările de terminale iPhone ar putea fi cu 16 milioane de unităţi mai mici în 2018 din cauza scandalului în centrul căruia se află acum compania, care a confirmat că reduce performanţele pe modelele mai vechi de smartphone-uri, cu acumulatori degradaţi, scrie Mediafax.

Mai exact, 10% dintre utilizatorii de modele mai vechi (iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus şi SE) au spus că vor alege să schimbe bateria, nu să îşi cumpere un nou smartphone marca Apple. Conform aceleiaşi surse, compania ar putea pierde în acest an venituri de peste 10 miliarde de dolari din cauza scandalului.

La finalul anului trecut, grupul american Apple şi-a cerut scuze faţă de utilizatorii de telefoane iPhone, după ce anterior a recunoscut că încetineşte, în mod intenţionat, performanţele modelelor mai vechi, potrivit Reuters.

"Ştim că unii dintre voi consideraţi că Apple v-a dezamăgit. Ne cerem scuze! Au existat foarte multe neînţelegeri cu privire la acest subiect şi dorim să le clarificăm şi să vă informăm despre unele modificări pe care le adoptăm", a informat Apple, într-un comunicat.

​Apple a recunoscut că update-urile pentru sistemul său de operare puse la dispoziţie începând de anul trecut pentru telefoanele iPhone 6, iPhone 6s, iPhone SE şi iPhone 7 includeau şi o caracteristică pentru reducerea performanţelor telefoanelor mai vechi, în vederea conservării duratei de viaţă a bateriei.