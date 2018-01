Aeroportul Târgu Mureş: Lucrările vor fi gata până în primăvară, investiţie de 50 mil. lei

"În cursul săptămânii trecute am primit o solicitare din partea firmei care execută lucrările pentru a prelungi termenul de suspendare a execuţiei. Orice lucrare de construcţii sau de reabilitare, cu atât mai mult una care vizează un aeroport, prezintă elemente neprevăzute. Oricât de bine ar fi realizate studiile şi planurile, în momentul în care începi să sapi, nu se ştie peste ce dai. În timpul lucrărilor s-a descoperit o canalizare veche pentru apa pluvială. Atunci când apar astfel de elemente, proiectantul, constructorul şi echipa din CJ trebuie să găsească cele mai bune soluţii tehnice pentru remedierea acestora. Noi ne dorim ca lucrările de reabilitare să fie executate în cele mai bune condiţii tehnice (...) Unii spun că ar trebui să facem presiuni pentru reluarea lucrărilor. Desigur, am putea face acest lucru, dar atunci, nu am putea beneficia de garanţia lucrărilor. Pe noi ne interesează siguranţa oamenilor. Dacă vrem să facem o astfel de lucrare, vrem să fie fără cusur. La Aeroportul Târgu Mureş vorbim despre o investiţie de 50 de milioane de lei, din fonduri guvernamentale. Lucrările la pista Aeroportului vor fi gata în primăvară, acesta va fi rolul nostru, însă după aceea urmează ca o serie de autorităţi ale statului să înceapă demersurile pentru punerea în funcţiune a acestui aeroport", a declarat Peter Ferenc.

Preşedintele CJ Mureş a arătat că se impunea o revizie generală a pistei, întrucât de la construirea aeroportului, din 1968, nu s-a efectuat nicio lucrare de amploare la pista de decolare/aterizare, care prezenta deficienţe grave, iar rezolvarea problemelor de la Aeroportul Târgu Mureş a fost ridicată inclusiv la nivel naţional, dovadă fiind faptul că aproape întreaga investiţie va fi finanţată din fonduri de la Guvern.

"Am reuşit să obţinem aceste fonduri în condiţiile în care, în toamna anului 2016, nimeni de la Bucureşti nu considera Aeroportul Târgu Mureş important. Iată că a devenit important tocmai pentru că s-a lucrat intens, cu toţi factorii implicaţi, dar şi pentru că am pus accent pe a face lucrurile conform legii. Este trist că oameni care susţin că doresc să sprijine Aeroportul fac tot posibilul să atace această instituţie şi să răspândească zvonuri şi lucruri false. La preluarea mandatului şi după numirea domnului Peti Andras la Aeroport s-a făcut o analiză la sânge a situaţiei existente. Din păcate aceasta nu era deloc îmbucurătoare. Autoritatea judeţeană a fost pusă în situaţia de a remedia o serie de nereguli grave. Nu doresc să arăt pe nimeni cu degetul şi nici nu m-am plâns niciodată de 'greaua moştenire'. De acestea se va ocupa Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş şi, de asemenea, am sesizat şi instanţa de judecată, în cazul recuperării a circa 2 milioane de lei de la vechiul Consiliu de Administraţie, în baza unui raport al Curţii de Conturi", a subliniat Peter Ferenc.

Preşedintele CJ Mureş a spus că remedierea acestor nereguli nu se poate face peste noapte şi că s-a ajuns în această situaţie 'tocmai din cauza indolenţei şi a modului negândit şi nesăbuit de a face lucrurile', de către ultimele Consilii de Administraţie ale Aeroportului.