Acordarea de sprijin fiscal specialiştilor IT şi cercetătorilor români este necesară (AOAR)

Conform AOAR, măsura neimpozitării veniturilor specialiştilor din IT, iniţiată în 2005 de organizaţie, a produs rezultate notabile doar în ultimii ani.

"AOAR îşi exprimă susţinerea fermă pentru sprijinirea fiscală a specialiştilor din domeniul IT şi a cercetătorilor români. Iniţiată în 2005 şi susţinută constant de AOAR, măsura neimpozitării veniturilor specialiştilor din IT a produs rezultate notabile doar în ultimii ani. Sectorul IT înregistrează la nivel naţional, conform datelor din REVISAL, circa 90.000 de specialişti calificaţi în diverse funcţii specifice, de la proiectanţi de sisteme informatice, până la proiectanţi de sisteme WEB şi multimedia", se arată într-un comunicat de presă al Asociaţiei, informează Agerpres.

Pe de altă parte, oamenii de afaceri din România îşi exprimă îngrijorarea cu privire la distribuţia teritorială a specialiştilor IT, "situaţie care reprezintă o piedică obiectivă şi gravă în procesul firesc de tranziţie către 'economia digitală' şi informatizarea serviciilor publice, în special ANAF".

"Informatizarea ANAF a devenit o cerinţă absolută, fiind printre singurele alternative viabile care ar genera creşteri bugetare. AOAR solicită Guvernului să acorde o prioritate maximă informatizării serviciilor, sprijinind astfel activitatea mediului de afaceri şi a administraţiei publice. Primele 10 judeţe dispun de mii până la zeci de mii (Bucureşti, Cluj etc.) de specialişti IT, în timp ce ultimele 10 judeţe înregistrează între 30 şi 100 de contracte de muncă în acest domeniu. AOAR susţine necesitatea continuării stimulării fiscale a salariaţilor din sectorul IT, aceştia fiind cei mai afectaţi în 2017 din punct de vedere salarial, prin eliminarea plafonării bazei de impozitare pentru plata CAS. Nu în ultimul rând, măsurile adoptate în 2005 şi susţinute constant de AOAR au contribuit la o stabilizare a personalului din domeniul IT, limitând semnificativ plecările temporare sau definitive din ţară", susţin oficialii AOAR.

Aceştia adaugă că specialiştii IT pot fi implicaţi în proiecte internaţionale, iar sectorul de profil este unul de maximă importanţă pentru România.