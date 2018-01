Aceste persoane NU AU VOIE să își facă cont pe Facebook

De anul acesta, copiii sub 16 ani nu vor mai putea accesa reţelele sociale fără acordul părinţilor.

Este una dintre prevederile noului regulament european privind protecţia datelor personale, care se va aplica şi în România. Autorităţile speră să-i protejeze astfel pe minori de pedofili, dar şi de agresiunile online. Specialiştii spun însă că, în era tehnologiei, accesul la astfel de reţele este foarte greu de controlat, dacă nu imposibil, şi că nu exista o soluţie reală pentru a identifica părinţii care nu respecta noul regulament.

Noua directivă europeană spune clar: copiii sub 16 ani nu-şi vor mai putea face conturi pe reţelele sociale, inclusiv pe Facebook, sau nu le vor mai putea accesa fără acordul părinţilor. Prevederile intră în vigoare, anul acesta, în luna mai.

Noul Regulament UE privind Protecţia Generală a Datelor Art. 8: ”În ceea ce priveşte oferirea de servicii ale societăţii informaţionale în mod direct unui copil, prelucrarea datelor cu caracter personal este legală dacă copilul are cel puţin vârsta de 16 ani. Dacă copilul are sub vârsta de 16 ani, respectivă prelucrare este legală numai dacă şi în măsura în care consimţământul respectiv este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părinteşti asupra copilului.”