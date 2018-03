2018, anul Volvo: Patru premii internaționale majore pentru marca suedeză

Creşterea mărcii Volvo pare să fi atins apogeul. În această lună, compania suedeză deţinută de chinezii de la Geely a primit trei dintre cele mai importante premii ale industriei auto.

Noul SUV Volvo XC60 a primit în această săptămână la New York Auto Show titlul „World Car of the Year 2018”, adăugând un nou premiu important în lista tot mai mare de distincţii obţinute de modelele Volvo. La începutul anului acesta, XC60 primea premiul „North American Utility of the Year”, în timp ce SUV-ul compact XC40 a fost numit „Maşina Anului 2018 în Europa” la expoziţia auto de la Geneva la începutul acestei luni. Premiul „World Car of the Year” este câştigat pentru prima oară de un automobil Volvo.

„Mă bucur să văd recunoaşterea investiţiilor în produse realizate de companie”, spune Håkan Samuelsson, preşedinte şi CEO al Volvo Cars. „Avem o concurenţă dură, dar premiul acesta pentru XC60 dovedeşte faptul că Volvo are combinaţia potrivită de design, conectivitate şi siguranţă care atrage consumatorii din întreaga lume.”

Pentru noul XC60, maşina cu cele mai bune performanţe la Euro NCAP în 2017, sistemul Autonomous Emergency Braking al Volvo City Safety a fost îmbunătăţit cu suport la virare pentru momentele în care doar frânarea automată nu poate ajuta la evitarea unei posibile coliziuni. În plus, sistemul Oncoming Lane Mitigation cu asistenţă la virare, care te ajută să eviţi coliziunile cu maşinile ce vin din sens opus, şi sistemul Blind Spot Information (BLIS) cu asistenţă la virare au fost adăugate pentru a reducere riscul de coliziune la schimbarea benzii de mers.

Tot la Salonul Auto de la Geneva (GIMS) Håkan Samuelsson a fost numit „Personalitatea anului”. Preşedintele Volvo a primit acest premiu în semn de recunoaştere a muncii sale şi a contribuţiei la succesul Volvo Cars din ultimii ani.